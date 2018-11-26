«Михалыч, классно у тебя получилось»: генштаб ВСУ опубликовал запись переговоров «пограничников РФ»

Киев, 26 ноября. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал аудиозапись якобы перехваченных переговоров экипажей российских кораблей с руководством погранслужбы РФ во время инцидента в Керченском проливе.

В переговорах участвуют «подполковник Шарапов», а также «командир» российского пограничного корабля «Дон». Они обмениваются последней информацией о происходящем у берегов Крыма, Шарапов, в частности, приказывает продолжать таранить нарушителей.

При этом на «перехваченной записи» украинские бронекатера называются «очень маневренными», участники переговоров также обсуждают, что российский корабль «Изумруд» якобы открыл прицельный огонь по украинским катерам вместо предупредительных выстрелов.

Упоминается в ролике и некто Михалыч, который, видимо, снимает таран украинских кораблей на видео.

«Михалыч, классно у тебя получилось… Эмоции такие неподдельные…», – говорят за кадром.

Напомним, в субботу три украинских корабля вторглись в экономическую зону РФ у берегов Крыма. Нарушители были перехвачены российскими кораблями, устроившие провокацию суда в настоящее время находятся в Керчи.