США в Совбезе ООН поддержали Украину в конфликте с РФ | 26 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США в Совбезе ООН поддержали Украину в конфликте с РФ США глубоко обеспокоены инцидентом в Керченском проливе и поддерживают Украину, корабли которой накануне устроили провокацию в Азовском море, нарушив границу РФ. О поддержке Вашингтоном Киева заявила в ходе экстренного заседания Совбеза ООН постоянный представитель США при организации Никки Хейли. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Верховной Раде принять проект Закона о введении военного положения в стране. Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал ввести военное положение на ограниченной территории сроком 30 дней.

Медведев назвал дату начала внедрения беспилотного транспорта в РФ Эксперимент по внедрению в законодательство России использования беспилотного транспорта на российских дорогах начнется 1 декабря, об этом завил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава российского правительства отметил, что тестирование будет проводиться на территории Москвы и Татарстана. Беспилотный транспорт будет курсировать по дорогам общего пользования. По итогам эксперимента будут выработаны правила дорожного движения и внесены изменения в текущее законодательство.

САА нашли тайный склад с боеприпасами террористов в провинции Даръа Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих террористическим организациям, в ходе прочесывания населенных пунктов Нава и Сейдная в окрестностях провинции Даръа. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. Среди найденного оказались: автоматические винтовки, пулеметы, минометы, противотанковые мины, а также реактивные противотанковые гранатометы. Стоит отметить, что все боеприпасы принадлежат израильскому и американскому производству.