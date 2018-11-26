Украинцы стали заложниками авантюры Порошенко — Володин

Москва, 26 ноября. Жители Украины стали невольными заложниками «авантюры» президента страны Петра Порошенко, который делает все, чтобы сохранить свою власть. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Закладывается основа для переноса выборов 2019 года и ограничения избирательных прав граждан. К сожалению, граждане Украины стали заложниками авантюры руководства своей страны, цель которого — любыми способами сохранить личную власть», — отметил он.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры, в результате чего ФСБ приняла решение задержать суда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

В тот же день Порошенко заявил, что одобрил предложение СНБО о введении военного положения до 25 января. Глава государства уже внес эту инициативу на рассмотрение Верховной рады. Отметим, что введение военного положение даст основания для отмены президентских выборов, запланированных на весну следующего года.

Кроме того, украинский президент распорядился объявить частичную мобилизацию и обеспечить противовоздушную безопасность промышленным и государственным объектам, а также группировкам войск.