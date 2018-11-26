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Украина усилила меры безопасности на важнейших объектах

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Украина усилила меры безопасности на важнейших объектах

Киев, 26 ноября. Меры безопасности на важнейших объектах инфраструктуры Украины усилены после заявления президента страны Петра Порошенко о введении военного положения. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, его ведомство готово выполнить любые указания Совета нацбезопасности и обороны.

«Уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры», — цитируют Омеляна украинские СМИ.

Напомним, военное положение на Украине вступит в силу после того, как эта мера будет одобрена Верховной радой. Ранее в районе Керченского пролива российская пограничная служба задержала три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ.   

Эксперты полагают, что провокация в Азове нужна Киеву для того, чтобы продвинуть в ООН резолюцию о «милитаризации РФ Азовского и Черного морей».  

Автор: Федор Веснин
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