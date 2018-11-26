Тюрьмы выдержат, пока США платят: экс-депутат Рады рассказал, кого на Украине будут сажать за «госизмену»

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны постановил привлекать к уголовной ответственности за государственную измену украинцев, которые в последнее время публично обвиняли Украину в агрессии против России.

Это решение было одобрено комитетом Рады одновременно с решением о введении военного положения на Украине. Соответствующий указ уже подписал президент страны Петр Порошенко, теперь его должны одобрить депутаты украинского парламента.

«Это самые нелепые, глупые, не побоюсь даже сказать — дебильные — решения, которые когда-либо принимали члены комитета по вопросам нацбезопасности, да и вообще Верховной рады», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат украинского парламента Алексей Журавко.

Он отметил, что решение об обвинении в госизмене украинцев, критикующих действия Киева против России, должно было приниматься через процедуру юридической оценки этого законопроекта, но ее не было. Кроме того, чтобы принимать такой закон, нужно менять Конституцию Украины, считает украинский политик.

«Судя по всему, этот законопроект никто даже не читал. Просто приняли, потому что кто-то сверху сказал, что это надо сделать. И будут сажать по этому закону всех здравомыслящих украинцев, которые понимают, что Порошенко и его команда ведут страну к развалу и ничего хорошего с ними не будет. Введение военного положения, преследование украинцев, несогласных с антироссийской идеологией, нелепейшие и бездарнейшие провокации в Керченском проливе — это все делается для того, чтобы окончательно рассорить Россию с Украиной, что сыграет на руку Западу», — заметил экс-депутат Верховной рады.

Алексей Журавко напомнил, что Международный валютный фонд сегодня заявил, что продолжит выделять Киеву кредиты.

«МВФ будет давать Украине деньги на войну и на тюрьмы, в которых будут сажать тех, кто не согласен с политикой Киева. Так что тюрьмы выдержат, пока МВФ и США платят. Мне там тоже место давно приготовлено», — сказал собеседник ФАН.

Он также уверен, что сегодняшние решения Петр Порошенко согласовывал с западными кураторами, как и провокацию с украинскими кораблями в территориальных водах России, как и любые другие свои шаги.