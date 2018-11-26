«Рассчитывали, что их потопят»: Аксенов назвал цель провокации ВМСУ в Керченском проливе

Крым, 26 ноября. Целью нарушения украинскими военными кораблями границы России в Керченском проливе является выставление России «агрессором». Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Аксенов подчеркнул, что в Киеве никто не думал о людях, а операция ВМСУ Украины была провальная.

«Данные суда рассчитывали на то, что Российская Федерация потопит этих нарушителей и разразится скандал. Цель простая: путем данной провокации выставить Российскую Федерацию в роли агрессора», — сказал Аксенов.

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, двигаясь от Черного моря к Керченскому проливу. Как сообщала ФСБ России, украинские экипажи не реагировали на требования пограничников, а также совершали опасные маневры. Для остановки судов пограничникам пришлось применить оружие.

Украинские военные получили легкие ранения. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что им была оказана вся необходима помощь. В настоящий момент они находятся в Керченской городской больнице №1.

По факту нарушения границы возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Совет безопасности ООН соберется на внеочередное заседание после провокации ВМСУ.

После инцидента украинский президент Петр Порошенко заявил о необходимости введения военного положения в стране. Он подписал указ о решении СНБО ввести военное положение, однако его должна утвердить Верховная рада.