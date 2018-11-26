Ни копейки этим голодранцам: Милонов отреагировал на «победу» «Ощадбанка» над РФ

Украинский «Ощадбанк» выиграл в Парижском арбитраже иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму. Об этом сообщает пресс-службе крупнейшего украинского госбанка.

Сообщается, что арбитраж полностью удовлетворил требования «Ощадбанка» о взыскании с Российской Федерации 1,3 миллиарда долларов плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения судебного решения до окончательной выплаты всей причитающейся банку суммы. «Ощадбанк» планирует начать процедуру получения денег с РФ путем наложения взыскания на российские активы по всему миру, сообщили в банке.

«Банк будет активно добиваться выполнения арбитражного решения в отношении активов РФ в соответствующих юрисдикциях во всем мире», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ уже выразили бурную радость в связи с решением Парижского арбитража, однако радоваться у них нет никаких оснований, денег они не получат: «оплачивать дыру в штанах Украины Россия не будет», уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мы видим, что тут соприкоснулись интересы двух сторон, — не без иронии отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — С одной стороны, понятно, что Украина побирается и клянчит по всему миру — ищет любую возможность, чтобы, не работая и ничего не производя, получать деньги. С другой стороны, европейцам уже надоело финансировать Украину. Поэтому они решили: а не дать ли команду суду обязать Россию оплачивать дыру в штанах Украины? Так что это решение не имеет отношения ни к международному праву, ни к экономике. Это решение исключительно политическое, поэтому и относиться к нему нужно как к части санкционной кампании и к очередным попыткам давления на Россию».

По мнению парламентария, решение Парижского арбитража не имеет никакого отношения ни к объективности, ни к здравому смыслу.

«Нам нужно внимательно смотреть, кто реальные хозяева этого суда в Париже, и делать для себя соответствующие выводы, — говорит Милонов. — Мы должны постоянно напоминать себе, что люди, которые любят расшаркиваться с нами на саммитах, когда приезжают к себе домой, являются авторами вот таких незаконных диких решений».

На вопрос, должна ли Россия полностью пренебречь этим решением, или Москве придется соблюсти европейские «правила игры», Милонов ответил так:

«Правила игры не установлены, вот в чем дело. Пойдя на рассмотрение дела в каком-то парижском суде, мы сели за стол с шулерами с краплеными картами. Никаких правил нет. И относиться к этому решению нужно как к элементу политического давления».

Так что на Украине рано радуются, это «победа» мнимая, и ни копейки российских денег они не получат, подчеркнул собеседник ФАН.

«Что точно нельзя делать — нельзя выплачивать ни копейки этим голодранцам, нельзя идти на поводу у противозаконных решений. Надо подавать апелляцию, хотя… не очень-то я верю в эти апелляции. Как говорится в известной пословице: «Что законы, были бы судьи знакомы», — резюмировал Виталий Милонов.

«Ощадбанк» — это государственный сберегательный банк Украины, один из крупнейших в стране. Банк был создан в начале 1990-х годов на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине.