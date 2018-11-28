«Самые честные выборы». Часть 7: Как штат Аризона нарушил федеральный закон и выбрал атеистку-бисексуала

Еще одна территория электоральных скандалов в США — штат Аризона.

Смотрите, какая странность: губернатором штата по итогам выборов 6 ноября стал республиканец Даг Дьюси с 56,4% голосов, который уверенно обошел демократа Дэвида Гарсию (41,5%), генеральным прокурором штата также оказался республиканец (Марк Брнович, 52%). Но вот в Сенат США вместо ушедшего в отставку республиканца Джеффа Флэйка в битве с кандидатом «красных» Мартой Максалли в итоге прорвалась демократка Кирстен Синема.

Цифры впечатляют: 1 097 321 голос у Синема против 1 059 124 у Максалли. В общем, счет 49,7% против 48%. Всего 38 тысяч голосов — и к большинству из них есть серьезные вопросы.

Но сначала представлю вам очередное «лицо новой Америки».

Итак, Кирстен Синема.

Впервые сенатором от Аризоны была избрана женщина и, с ходу, представитель ЛГБТ (в Сенате она составит компанию открытой лесбиянке, сенатору от Висконсина Тэмми Болдуин). Причем штаб Синема гордится и поправляет журналистов: Болдуин — «чистый гей» (лесбиянка), а вот их кандидат — бисексуальна. И в этом качестве она будет первым подобным сенатором.

И впервые в Капитолий отправится настолько воинствующая атеистка: завоевав место в Конгрессе США в 2012 году во время приведения к присяге в соответствии с Конституцией США, Синема отказалась от клятвы на Библии. Нужно ли говорить, насколько «хорошо» это отражает образ людей, которых Кирстен собирается представлять в Сенате — жителей традиционно христианской Аризоны.

Но и это еще не все.

Стоит отметить, что во время предвыборных дебатов республиканка Максалли упрекнула Синема за поддержку многих сомнительных вещей, в том числе за то, что та выступила в Аризоне против местного законопроекта, который ужесточил бы наказание для вовлекающих несовершеннолетних в проституцию.

То есть конгрессвумен-демократ поддержала пересмотренный вариант законопроекта, который позволяет лицам, обвиняемым в делах об организации детской проституции, уйти от наказания в случаях, «когда они не знали, что проститутка являлась несовершеннолетней».

Либерально? А то!

Но подождите, как же так получается, что верная традициям христианская Аризона выбирает кандидатов с откровенно противоположной жизненной позицией?

Наверное, чтобы прояснить это, стоит спросить — сколько аризонцев не смогли проголосовать на всеобщих выборах из-за того, что они были вычеркнуты из списков избирателей из-за устаревших адресов, что является нарушением федерального закона США «О голосовании»?

Должностные лица избирательных комиссий штата заявили местной газете The Arizona Republic, что у них нет возможности узнать это. Потому что, оказывается, не существует процесса отслеживания избирателей, пострадавших от таких «чисток».

Смотрите: государственный секретарь Аризоны (отвечает за организацию выборов) знал, что регистрации около 390 000 аризонцев не были автоматически обновлены в тех случаях, когда они изменили адрес в своих водительских удостоверениях — и это является прямым нарушением требования закона «О национальной регистрации голосования» от 1993 года.

Должностные лица в Аризоне подтверждают: по крайней мере десять лет система регистрации избирателей штата не соответствует федеральному закону. Адвокаты из «Американского союза гражданских свобод Аризоны», которые подали в суд на штат, говорят, что Аризона, вероятно, никогда полностью не отвечала требованиям федерального закона «О голосовании».

Очевидно, что избиратели, которые следовали закону, делали все правильно и сразу после переезда обновляли свой адрес через Motor Vehicle Division (государственная организация США, занимающаяся водительскими удостоверениями. — Прим. ФАН) и имели полное право принимать участие в выборах.

Государственный секретарь штата Аризона Мишель Рейган за четыре дня до дня выборов отметила проблемы с системой регистрации избирателей в штате и решила просто не отправлять избирателям уведомление об обновлении своей регистрации до выборов. Почему? Оказывается, «…уведомления так незадолго до выборов могут запутать избирателей».

Хотя запутало их совсем другое.

Так, Республиканская партия Аризоны и адвокат Патти Фергюсон-Бони подали на днях иск в защиту индейцев навахо, которые голосовали досрочно, но больше сотни их голосов были отклонены (нет подписи или подпись не совпала).

«Не было инструкций на их родном языке, как заполнять бюллетени, как заполнять конверты, не было разъяснений в СМИ на их языке; все — только устно», — возмущается адвокат.

В иске также утверждается, что чиновники в округах Апач, Коконино и Навахо отклонили просьбы индейцев о дополнительных местах для регистрации избирателей и участках раннего голосования. По словам индейцев, 67 252 жителя избирательного округа, проживающие в резервации в Аризоне, из-за этого имели «меньший доступ к голосованию».

В общем, проголосовали, мягко говоря, далеко не все.

Вы можете задать резонный вопрос: почему госсекретарь штата — республиканка — не стала биться за товарищей? Ответ прост и немного страшен: ей было все равно, ведь на новые выборы она не пошла. Вот и все. Причем настолько «все равно», что госсекретарем была выбрана демократ Кэти Хоббс (здесь тоже, что характерно, все решили 18 тысяч голосов — притом что она набрала 700 тысяч).

Представляете — судьбу и этого «портфеля», и кресла сенатора могли бы легко решить даже указанные мной выше «не доехавшие» до избирательных участков индейцы?! И не надо только рассказывать, что угнетенные коренные жители Америки любят демократов — как вы понимаете, в этом случае республиканцы не стали бы представлять их интересы в суде...

Теперь, я надеюсь, ситуация с избранием бисексуальной атеистки Кирстен Синема в качестве представителя консервативного и религиозного штата Аризона в Сенате становится понятнее: просто власти штата… нарушили закон. При этом правительственные чиновники, должные стоять на защите избирательных прав жителей, просто предали граждан, которые имели право голосовать, но не смогли этого сделать.

«Самые честные выборы». Часть 6: Кто на самом деле выбирает демократов на родине Никсона и в вотчине Рейгана?

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США