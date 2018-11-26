Страх перед ПВО Крыма не позволил Киеву применить боевую авиацию в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Киев рассматривал вариант применения боевой авиации во время инцидента в Керченском проливе, где украинские суда устроили провокацию и были задержаны российскими пограничниками. Об этом рассказал глава ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, самолеты не стали поднимать в воздух из-за средств ПВО, размещенных в Крыму.

«Крым перенасыщен средствами противовоздушной обороны. Комплексы С-400, С-200 как раз стоят на Керченском полуострове и имели мощную систему ПВО. На тот момент уже наступило темное время суток. Можно было [применить авиацию], но преодолеть систему ПВО было бы очень сложно», — объяснил Воронченко, его цитируют украинские СМИ.

Напомним, накануне три украинских корабля нарушили государственную границу РФ в районе Керченского пролива. Суда были задержаны, их экипаж в настоящее время находится в Керчи. Троим украинским морякам, получившим ранения, оказали медицинскую помощь.

Российские дипломатические представительства на Украине в связи с инцидентом в Керченском проливе подверглись атакам радикалов, МИД РФ выразил Киеву решительный протест как в связи с самой провокацией, так и в связи с действиями националистов.