Ричард Гир: «Москва — город света и часть Европы» — Synergy Global Forum 2018. ФАН-ТВ 

В Москве проходит Synergy Global Forum — это одно из крупнейших бизнес-событий в мире. Форум проводят с 2015 года и его цель — поделиться с участниками знаниями, вдохновением и мотивацией для реализации бизнес-проектов. На форуме выступают только всемирно признанные эксперты в различных отраслях и топ-менеджеры крупных компаний. В первый день форума на сцене выступили: Пьерлуиджи Коллина — экс-глава судейского комитета FIFA, известный актер Ричард Гир, чемпион UFC Хабиб Нурмагамедов, Майк Рейсс — сценарист и продюсер «Симпсонов», а также многие другие.

«Мы пригласили опытных известных российских интервьюеров, для того чтобы они вытащили тот самый контент, который так для нас важен», — Григорий Аветов, генеральный директор Школы Бизнеса «Синергия».

Главным спикером в первый день форума стал известный американский актер Ричард Гир. Он приехал рассказать об актерской карьере, своем фонде The Gere Foundation, а также отметить, как изменилась Москва с его первого визита в Россию в 1999 году.