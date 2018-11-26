Порошенко предложил сократить срок военного положения на Украине до 30 дней

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам, обвинив Россию в демонстративном нападении на корабли ВМС ВСУ в Керченском проливе. По его словам, все это было якобы тщательно спланировано российской стороной.

Он напомнил, что выполнил «конституционную обязанность и с 9.00 28 ноября ввел военное положение на Украине».

«Россия пятый год ведет гибридную войну. Этим нападением Россия перешла к новому этапу агрессии. Это демонстративное нападение, это качественно другая угроза», — подчеркнул он.

По мнению Порошенко, «атака» в Керченском проливе неслучайна.

«Это явно спланированный россиянами элемент эскалации Я уверен, что это далеко не кульминация. Разведданные говорят о чрезвычайно высокой угрозе вооруженной операции против Украины», — добавил он.

Кроме того, украинский президент предложил ввести военное положение на Украине на 30 дней.

«Наша общая обязанность и в первую очередь моя – защить Украину. Защита Украины — это не только защита территории, но защита людей. Мы должны быть максимально готовы к любым действиям со стороны нашего агрессивного неуравновешенного и, увы, довольно предсказуемого соседа», — подчеркнул политик.

Он также объяснил свое решение ввести военное положение на 30 дней.

«Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на начало избирательной кампании. Военное положение будет длиться 30 дней и продлится до середины декабря. Именно в декабре я внесу, в начале деекабря, проект решения парламента о дате президентских выборов, которые по конституции должны пройти 31 марта 2019 года», — заверил он.

Под конец он пообещал украинцам приложить все усилия, чтобы уложиться в эти сжатые сроки и за месяц «выжать максимум для повышения нашей готовности отбить возможное полномасштабное наступление страны-агрессора – России».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС ВСУ устроили провокацию в Черном море, нарушили границу РФ и начали двигаться в сторону Керченского пролива, опасно маневрируя и игнорируя требования властей РФ. В итоге корабли были задержаны. Инцидент вынесен на заседание Совбеза ООН.