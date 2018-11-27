Сирия, 27 ноября. Поступали сообщения о переговорах между ИГИЛ1 и курдами в Дейр-эз-Зоре. Жители города Кафр-Набль в Идлибе потребовали у боевиков улучшения условий безопасности. В Хасаке вспыхнули столкновения между силами США и местными племенами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на севере Хамы; открыли КПП для выхода мирных жителей в районе Абу-Духура на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: освободило своих высокопоставленных главарей из тюрем SDF**** в городе Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре; вело переговоры с курдами на юго-востоке САР.

«Тахрир Аш-Шам»: захватила школу в населенном пункте Даркуш на северо-западе Идлиба.

Курды: лишились около сотни бойцов в ходе столкновений с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: приступила к строительству КПП на севере Алеппо и Ракки; отступила из района месторождений Ат-Танак и Аль-Омар на востоке САР; провела бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, пострадали мирные жители; вступила в противостояние с арабскими племенами в Хасаке.

ВС Иордании: застрелили четырех контрабандистов вблизи границы с сирийской провинцией Хомс.

Провинция Алеппо

Накануне правительственные подразделения продолжили вести ответный огонь по расположениям боевиков юго-западнее Алеппо недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб. Согласно данным интернет-портала Step News Agency, под ударом оказались укрепрайоны исламистов вблизи населенных пунктов Таль Баджер, Косния и Расм Аль-Исс. Кроме того, стало известно об итогах боевых вылетов ВКС России. Представители Минобороны РФ отмечали, что в результате авиаударов российской авиации исламисты понесли потери в военной технике в районе города Хан-Туман. Напомним, приступить к авианалетам на западе провинции ВКС РФ вынудила химатака исламистов, состоявшаяся двумя днями ранее. Напомним, жертвами заражения отравляющими веществами стали более ста мирных жителей административного центра провинции.

Вашингтон продолжил укреплять свои позиции на северо-востоке региона у границы с Турецкой Республикой. Как передавал военный источник в сети Twitter (RudawEnglish), военные международной коалиции во главе с США приступили к строительству пяти пунктов наблюдения к востоку от Евфрата. Возведение КПП началось у города Тель-Абъяд в Ракке и вблизи Кобани в Алеппо. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты намерены оказать поддержку курдам в случае начала военной операции Турции, несмотря на то, что в рамках американо-турецкого соглашения по Манбиджу отряды курдских вооруженных формирований должны были покинуть северо-восточные районы провинции еще к концу лета.

Провинция Хомс

На оккупированной Соединенными Штатами территории так называемой зоны безопасности на юге провинции Хомс вновь активизировались преступные элементы. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, иорданские пограничники застрелили четырех контрабандистов, перевозивших наркотические вещества. Кроме того, еще два их сообщника были взяты под арест. Отмечалось, что задержанные скрывались в пустынных районах недалеко от американской военной базы «Ат-Танф». Это в очередной раз свидетельствует о том, что зона контроля США остается одним из первостепенных источников террористической угрозы.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирии продолжились бои между ИГИЛ и «Демократическими силами Сирии» (SDF). Согласно информации Twitter-канала (HosengHesen), по меньшей мере 14 радикалов Отрядов народной самообороны (YPG) были убиты во время вооруженного противостояния. Позднее агентство новостей SOHR также сообщало о том, что в ходе последующих столкновений погибли еще 92 курдских бойца. Кроме того, началось отступление отрядов международной коалиции. По сведениям информационного портала Al Masdar News, американские подразделения оставили районы нефтяных полей Ат-Танак и Аль-Омар вследствие участившихся нападений подпольных ячеек «Исламского государства».

ВВС возглавляемого США западного альянса в течение дня продолжили осуществлять авианалеты недалеко от границы с Ираком. Как передавал Twitter-канал (Newsjorf), авиаудары США пришлись по населенным пунктам Аль-Бакан и Аль-Кашма, что привело к ранению нескольких сирийских граждан.

Стало известно, что джихадистам удалось освободить из заключения в городе Аль-Бахра ряд своих высокопоставленных лидеров, ранее взятых в плен курдскими силами. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (MapsSyria). Позднее на окраинах города возобновились перестрелки, что привело к гибели ребенка.

Поступали данные о начале переговоров между главарями террористической группировки и проамериканскими силами. Военный источник в Twitter (soundandpic) заявлял, что террористы согласились прекратить сопротивление в обмен на беспрепятственную эвакуацию в Ирак со своим вооружением.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб в минувшие сутки произошло два взрыва. Интернет-портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявлял о том, что бомбы детонировали неподалеку от города Маарет Ан-Нуман. Взрывы прогремели с разницей в несколько часов. Жертвами инцидента стали гражданские лица. Предполагается, что к установке СВУ причастны так называемые спящие ячейки «Исламского государства». Участившиеся вылазки джихадистов послужили поводом к проведению демонстраций в городе Кафр Набль. Жители населенного пункта вышли на улицы, потребовав у радикалов улучшения условий безопасности.

Сообщалось о том, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** захватили здание школы в населенном пункте Даркуш на северо-западе провинции. Согласно данным новостного портала Orient News, боевики намереваются переоборудовать учебное заведение в один из своих военных объектов.

Турция направила новый военный конвой на юго-восток региона. По информации Twitter-канала(HalabTodayTV), турецкие военные прибыли в район города Ас-Сарман, расположенного недалеко от линии соприкосновения сил между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп.

Для выхода гражданских лиц из зоны боевых действий вновь был открыт КПП, находящийся неподалеку от военной базы «Абу-Духур» на юго-востоке провинции. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщал военный источник (radioshamfm).

Провинция Хама

К северу от административного центра провинции на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. Как передавал Twitter-канал (MostooKhaled), артиллерийские дивизионы правительственных сил вели огонь по зонам дислокации джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета, Мурек, Аль-Джанабра, Абу Руайда и Ас-Сармания. Отмечалось, что Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары в ответ на обстрелы исламистами города Мхарде.

Провинция Хасака

На оккупированных «Демократическими силам Сирии» (SDF) территориях продолжила обостряться напряженность в отношениях между силами западной коалиции и членами местных арабских племен. По информации военного источника в сети Facebook (socialistnewstime), военнослужащие международного альянса, базирующиеся на военной базе США в Аш-Шаддади, нанесли удар по одному из жилых домов, что привело к гибели нескольких гражданских лиц. Предполагается, что американские военные проводили учения и выпустили снаряд по ошибке. Тем не менее это повлекло за собой стычки с ополченческими отрядами, действующими в провинции.

Вечером стало известно, что на сирийско-турецкой границе курдами проводилась конфискация жилых домов гражданских лиц. Жителей выселили под предлогом необходимости создания опорных пунктов в приграничной зоне, не предоставив им альтернативного жилья.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)