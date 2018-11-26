Сирия, 26 ноября. Во время перестрелки между SDF**** и ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора погиб ребенок. Курды конфискуют дома мирных жителей на севере Ракки. Силы иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» ударили по ИГ1 на юго-востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести ответные обстрелы позиций радикалов на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: атаковало курдов в районе поля Ат-Танак на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала членов банды, похищавшей гражданских лиц в Идлибе.

Курды: ведут перестрелки с ИГ у города Аль-Бахра в «Хаджинском кармане»; возобновили принудительную мобилизацию в Ракке; конфискуют дома мирных жителей вблизи границы с Турцией.

Международная коалиция: направила порядка ста транспортеров с вооружением на подконтрольные курдам территории Дейр-эз-Зора.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обстреляли позиции террористов на сирийско-иракской границе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что международная коалиция направила большое количество оружия и военной техники в провинцию Дейр-эз-Зор. Более ста транспортеров с вооружением прибыли на занимаемые курдами территории региона. Курдские источники заявляют о том, что военная техника будет использоваться для того, чтобы сдержать контратаки террористов «Исламского государства» в районе города Хаджин. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) уже утратили часть территорий на восточном берегу реки Евфрат.

Активизировались вооруженные столкновения между курдами и ИГИЛ недалеко от нефтяного месторождения Ат-Танак, район которого в первой половине дня покинули военные международной коалиции. По информации интернет-портала Step News Agency, атаку начали боевики террористической группировки. В то же время противники ведут перестрелки у города Аль-Бахра. Сообщается, что под перекрестным огнем противоборствующих сторон погиб ребенок.

Между тем иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» нанесли удары по опорным пунктам террористов недалеко от границы с Сирией. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), Силы народной мобилизации обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Багуз Тахтани, который недавно был утерян курдами. Напомним, ранее джихадисты вернули контроль над участком сирийско-иракской границы, что побудило ВС Ирака усилить военный контингент вблизи Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», во главе которого стоит «Джебхат Ан-Нусра»1***, провели рейды в административном центре провинции. Активисты вооруженной оппозиции утверждают, что в результате обысков была арестована банда исламистов, ответственных за похищение мирных жителей. Отмечается, что в доме задержанных было обнаружено тело одного из гражданских лиц, пропавших без вести. Напомним, гуманитарная ситуация в регионе остается катастрофической. Более того, она продолжает усугубляться вследствие неправомерных действий радикалов вооруженной оппозиции и вылазок так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Тем временем правительственные подразделения вновь нанесли ответные удары по расположениям исламистов недалеко от населенных пунктов Ат-Тамания, Сукейк и Хувейн Аль-Кабир в южной части Идлиба. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока уточняются.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (Mohamadothman1o) опубликовал на своей странице видеозапись, на которой запечатлена школа, которая якобы была восстановлена курдскими силами. Согласно ранним заявлениям источников, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF), ремонтные работы в здании уже были завершены, тем не менее оно до сих пор находится в аварийном состоянии. Напомним, практически весь жилищный фонд города был уничтожен вследствие бомбардировок ВВС возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в ходе битвы за Ракку. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о готовности оказать поддержку в восстановлении административного центра провинции, город все еще находится в руинах.

На севере провинции возобновились аресты мирных жителей в рамках принудительной мобилизации. Как передает медиаортал Masar Press Agency, курдские радикалы задержали нескольких молодых людей в городе Айн-Исса. Напомним, многие мирные граждане выступают против насильственной вербовки, проводимой курдами незаконно. Однако митинги, организуемые сирийцами, не раз разгонялись отрядами SDF при помощи оружия.

Провинция Хасака

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что радикалы Отрядов народной самообороны (YPG) конфисковали дома мирных жителей в городе Рас Аль-Айн под предлогом грядущих столкновений с вооруженными силами Турции. Отмечается, что изъятые здания будут превращены в опорные пункты. Тем не менее никакого другого жилья сирийцам предоставлено не было.

Тот же медиапортал передает, что в городе произошел еще один инцидент, за который также несут ответственность курдские боевики. Один из членов YPG открыл огонь во время свадьбы в пригороде Рас Аль-Айна, в результате чего ранения получил ребенок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)