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Порошенко и Меркель экстренно обсудили ситуацию в Керченском проливе

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Порошенко и Меркель экстренно обсудили ситуацию в Керченском проливе

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Керченском проливе. О «срочном» телефонном разговоре сообщил пресс-секретаряьПорошенко Святослав Цеголко.

Он уточнил, что в ходе разговора Меркель  выразила обеспокоенность инцидентом 25 ноября и заверила, что сделает все возможное для деэскалации конфликтной ситуации. Они также договорились продолжить консультации по этой ситуации.

Кроме того, на повестку был вынесен вопрос о подготовке к заседанию Европейского Совета. Он должен пройти в Брюсселе в декабре. Условились стороны прод

Срочный телефонный разговор Порошенко с Меркель был инициирован киевской стороной. Ранее газета «Известия» сообщила, что президент Украины подписал указ о введении военного положения в стране. Теперь документ должна утвердить Верховная рада.

Автор: Ярослава Замысловатова
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