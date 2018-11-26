«Не имеем намерения наступать»: генштаб Украины отреагировал на введение военного положения

Киев, 26 ноября. У украинских военных нет намерения наступать, они готовы оборонятся Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Родион Тимошенко, комментируя возможное введение военного положение в стране.

Тимошенко подчеркнул, что Киев не стремится к разжиганию конфликта, а только реагирует на действия российской стороны.

«Мы не имеем намерения наступать. Военные части готовы к выполнению заданий по обороне государства», — заявил замначальника генерального штаба Вооруженных сил на брифинге в Киеве.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в Черном море. Пограничники были вынуждены применить оружие для того, чтобы остановить корабли ВМСУ. Украинские военные получили легкие ранения, им было оказана медицинская помощь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Украины однозначной провокацией. Он подчеркнул, что Киев нарушил ключевые положения международного права.

Как сообщала «Газета.ru», 26 ноября Совет безопасности ООН соберется на внеочередное заседание из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее стало известно, что вопрос о мере пресечения для моряков кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) будет рассмотрен в крымском суде 27 ноября.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в отношении задержанных проводятся процессуальные действия.

Напомним, что украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду указ о введение военного положения в стране сроком до 25 ноября 2019 года. В ближайшее время его должны рассмотреть в нижней палате парламента