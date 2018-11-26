«Пустили камикадзе»: в Раде раскрыли план Порошенко по Керченскому проливу

Киев, 26 ноября. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что он не будет голосовать за введение военного положения в стране, как предлагает сделать президент Украины Петр Порошенко.

В Раде раскрыли план Порошенко по Керченскому проливу, который изначально преследовал цель спровоцировать Россию и добиться международной реакции.

По словам Балицкого, украинский президент рассчитывал, что российские корабли потопят вторгшиеся в территориальные воды военные суда, однако все пошло не по плану.

«Там по сценарию было нужно, чтобы русские погранцы потопили корабли. Но пошло не по его сценарию. Корабли пришвартовали, люди не погибли. Пустили камикадзе, которые должны были стать сакральной жертвой», — отметил депутат в интервью «Политике сегодня».

Народный избранник уверен, что конечной целью Порошенко является отмена президентских выборов в 2019 году и сохранение власти.

Действия Украины в ситуации с Керченским проливом Балицкий назвал провокацией, так как единственный способ решить вопрос с Крымом и Донбассом — это переговоры.

Напомним, что накануне три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России. Поскольку экипажи не отвечали на запросы пограничной службы ФСБ, все три корабля были задержаны.

Порошенко сразу же объявил об «агрессии» и внес на рассмотрение Рады законопроект о введении военного положения, пишет «АиФ». Отметим, что военное положение не только ограничивает конституционные права граждан, но и позволяет отменить намеченные на следующий год президентские выборы.