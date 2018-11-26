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Два новых корабля с «Калибрами» пополнят Черноморский флот в 2019 году

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Два новых корабля с «Калибрами» пополнят Черноморский флот в 2019 году

Москва, 26 ноября. Черноморский флот в 2019 году пополнится двумя новыми малыми кораблями с крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил представитель ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулёв.

«В следующем году планируется завершение строительства, испытания и включение в состав ЧФ двух новых малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», — сообщил представитель Черноморского флота.

Пуск ракеты "Калибр"

Кроме того, в ЧФ в 2019 году войдет буксир «Сергей Балк».

По словам Рулёва, в ближайшее время в Черноморский флот поступят патрульные корабли «Дмитрий Рогачев», «Василий Быков» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», а также тральщик «Иван Антонов».

Дальность действия крылатых ракет «Калибр» составляет поряlка 2,5 тыс. км. Впервые они были использованы в Сирии в октябре 2015 года.

Автор: Катерина Михайлиди
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