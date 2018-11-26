Депутаты Рады призывают судить за госизмену украинцев, обвинивших Киев в агрессии против РФ

Киев, 26 ноября. Комитет Верховной Рады по вопросам госбезопасности потребовал открыть уголовное производство против граждан Украины, которые публично критиковали Киев из-за агрессии в отношении России.

Члены комитета по итогам заседания единогласно выступили за привлечение таких украинцев к ответственности за госизмену. Народные депутаты призвали генпрокурора Украины и главу СБУ «дать немедленную правовую оценку гражданам Украины, которые за последнее время публично обвинили Украинское государство в агрессии против РФ».

Кроме того, комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Рады рекомендовал украинскому кабмину принять законопроект о введении военного положения, внесенный на рассмотрение президентом Петром Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина». Документ был рассмотрен в связи с ситуацией в Азовском море, где накануне корабли ВМСУ устроили провокацию на российской территории. Они проигнорировали требование пограничников РФ остановиться и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ заявили о наличии неопровержимых доказательств подготовки Киевом провокации с целью дискредитировать РФ. Для остановки кораблей ВМС Украины вынужденно было применено оружие.

В связи с ситуацией украинский парламент может ввести военное положение на 30 дней на ограниченной территории страны.