Рада не смогла ввести военное положение, радикалы заблокировали трибуну и требуют Порошенко

Киев, 26 ноября. Радикальная партия Украины Олега Ляшко заблокировала трибуну Верховной рады на экстренном заседании по вопросу введения военного положения на Украине. Депутаты требуют встречу с украинским президентом Петром Порошенко.

Спикер парламента Андрей Парубий пытается успокоить разбушевавшихся политиков. По данным местных СМИ, он объявил 10-минутный перерыв в заседании, предварительно заверив, что указ об особом правовом положении в стране сегодня будет обязательно рассмотрен.

«Голосование сегодня состоится, несмотря ни на что», — заявил он.

Ранее сообщалось, что поводом для введения военного положения на Украине стало задержание трех украинских кораблей, устроивших преднамеренную провокацию в Черном море. 25 ноября они нарушили границу РФ в Черном море и начали движение в сторону Керченского пролива. Все три судна были задержаны.

После инцидента СНБО во главе с Александром Турчиновым принял решение ввести военное положение на Украине. Сегодня указ об этом подписал Петр Порошенко. Теперь документ должен утвердить парламент страны.