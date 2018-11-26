Вскрыть агента влияния: иск ФАН позволит России по-новому взглянуть на Facebook

Аналитик портала Empty Wheel удивился тому, что Россия набирает новые юридические очки в споре против США, выдвигая обвинения против Facebook в связи с необоснованным удалением аккаунта Федерального агентства новостей в апреле 2018 года.

Как отмечает автор публикации, ФАН подал в суд на Facebook после того, как администрация соцсети удалила содержимое страницы агентства и заблокировала доступ к ней, нарушив тем самым Первую поправку к Конституции США, защищающую свободу слова и свободу прессы от посягательств правительства США, но не частных организаций. В то же время соцсеть удалила аккаунт агентства именно под влиянием американских властей, то есть фактически выступила как их агент.

В связи с удалением аккаунта агентство лишилось части своих российских читателей, которые попадали на его сайт через Facebook, а это можно расценивать как попытку вмешательства в его работу.

Автор статьи пишет, что ФАН настаивает на том, что условия использования Facebook являются контрактом.

«Агентство выполнило свою часть обязательств по контракту, должным образом зарегистрировавшись, оплатив все причитающиеся сборы и соблюдая условия предоставления услуг. ФАН ни разу не нарушил условия контракта. Однако, несмотря на свои договорные обязательства предоставить агентству доступ в Facebook, администрация соцсети нарушила контракт, удалив учетную запись ФАН вместе со всем ее контентом», — пишет американский журналист.

Он также подчеркивает, что ФАН считает, что удаление его публикаций и блокировка в Facebook обусловлена лишь российским происхождением Федерального агентства новостей. При этом основатель соцсети Марк Цукерберг неоднократно признавался, что «активно работал с правительством США в связи с продолжающимися расследованиями вмешательства России» в американские внутренние дела, якобы имевшего место во время выборов президента США в 2016 году.

Анализируя претензии ФАН, автор статьи делает вывод, что фактически они сводятся к обвинению Facebook во вмешательстве во внутриполитическую жизнь России. Реальная цель иска ФАН, пишет аналитик, показать, что Facebook в роли агента правительства США проводит операции влияния в России.

«Facebook стремится диктовать новостной контент, основываясь на собственной политической точке зрения, тем самым пытаясь повлиять на освещение общественными СМИ внутриполитических событий в Российской Федерации», — отмечает аналитик Empty Wheel.

Основатель движения «Чистый интернет» Роман Волошин, комментируя публикацию на Empty Wheel, отметил, что Цукерберг сам открыто признавался, что работает на американское правительство, а потому заявления ФАН о том, что Facebook «чистит» контент в угоду властям США, влияя таким образом на внутреннюю политику других стран, выглядят закономерными.

«Если публикации в Facebook не подходят под установленные властями США стандарты, они спокойно исчезают с социальной платформы, как бы ни возмущалась общественность США и других стран. К этому пора привыкнуть. Большой брат настолько следит за тобой и за тем, что отображается в твоей новостной ленте в соцсети, что ни о какой демократии речи не идет. Свобода слова и свобода прессы остались только в Первой поправке к американской конституции», — сказал Роман Волошин в комментарии ФАН.

При этом эксперт по интернет-безопасности напомнил, что Facebook отказался сотрудничать с ФСБ в части борьбы с терроризмом.