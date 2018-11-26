Михалкова, Земфиру и Прилепина пригласили войти в Общественный совет комитета Госдумы по культуре
Комитет Госдумы по культуре формирует Общественный совет. Приглашения направлены 28 признанным и авторитетным представителям культуры: художникам, писателям, композиторам, музыкантам, режиссерам, актерам и продюсерам.
«Принципиальная позиция комитета состоит в том, чтобы не ограничиваться рассмотрением отраслевых законопроектов, но при поддержке Общественного совета реагировать на резонансные события, честно и вдумчиво искать пути решения проблем, влиять на духовное развитие страны.
Мы уверены, что именно на площадке думского комитета по культуре необходим серьезный разговор о главных болевых точках нашей жизни», — сказано в тексте приглашения за авторством председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской.
Среди приглашенных в совет деятелей культуры: певица Земфира Рамазанова, писатель Захар Прилепин, актеры, режиссеры, руководители театров. Приглашены Сергей Безруков, Александр Калягин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Никита Михалков, Владимир Хотиненко. Также приглашения отправлены директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, митрополиту Тихону (Шевкунову), главному редактору телеканала «Культура» Сергею Шумакову и другим.
В числе прочих приглашения в Общественный совет получили муз продюсер Игорь Матвиенко, худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, советник президента по культуре Владимир Толстой, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, музыкант Андрей Макаревич, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, специальный представитель президента по международному культурном сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Менее всего комитет заботят идеологические разногласия и эстетические расхождения. Нас интересуют люди, у которых всегда есть собственная точка зрения, те, кого отличает широкий взгляд на явления и события, к кому прислушиваются сограждане», — подчеркивает Ямпольская