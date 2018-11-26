Михалкова, Земфиру и Прилепина пригласили войти в Общественный совет комитета Госдумы по культуре

Комитет Госдумы по культуре формирует Общественный совет. Приглашения направлены 28 признанным и авторитетным представителям культуры: художникам, писателям, композиторам, музыкантам, режиссерам, актерам и продюсерам.

«Принципиальная позиция комитета состоит в том, чтобы не ограничиваться рассмотрением отраслевых законопроектов, но при поддержке Общественного совета реагировать на резонансные события, честно и вдумчиво искать пути решения проблем, влиять на духовное развитие страны.

Мы уверены, что именно на площадке думского комитета по культуре необходим серьезный разговор о главных болевых точках нашей жизни», — сказано в тексте приглашения за авторством председателя думского комитета по культуре Елены Ямпольской.