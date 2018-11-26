Николай Валуев представил новое мобильное приложение в области телемедицины. ФАН-ТВ

В Петербурге Николай Валуев презентовал мобильное приложение, благодаря которому люди получат онлайн-консультацию практикующих врачей. Приложение «Мой Доктор» создано вместе с российским разработчиком и крупнейшим мобильным оператором России.

Через приложение можно получить онлайн-консультацию, расшифровать результаты анализов или записаться на очный прием к необходимому специалисту. Более 20 медицинских центров из Москвы и Петербурга, готовы предоставить круглосуточную службу поддержки. В большинстве — это государственные федеральные центры, более 150 врачей по 42 узкоспециализированым направлениям. По мнению Николая Валуева, телемедицина вскоре будет восприниматься как обычная очная консультация, ничуть не уступающая по качеству оказываемых услуг.

«Новый продукт, который призван упростить доступ нашего населения к медицинским услугам», — сказал Николай Валуев, депутат Государственной Думы России.

Руководитель и сооснователь сервиса «Онлайн-Доктор» Денис Юдчиц рассказал, что сервис не призывает людей отказываться от очного посещения врачей, а только предоставляет возможность получить консультацию в то время, когда это наиболее актуально.

«Сервис мы начали запускать четыре года назад. Мы не конкурируем напрямую с медицинскими учреждениями, поэтому у нас разные предложениями, даем нечто уникальное. Сервис доступен круглосуточно, и время ответа врача не превышает трех минут. То есть представьте, что у вас в телефоне в приложении, по сути, есть такой персональный врач-консьерж по терапии или по педиатрии, куда вы можете обратиться за рекомендациями срочными или плановыми в то время, когда вам это наиболее актуально», — рассказывает Денис Юдчиц, руководитель и сооснователь сервиса «Онлайн-Доктор».

Денис Юдчиц отметил, что одной из уникальных особенностей приложения является возможность зайти в профиль врача и увидеть его историю обучения, сертификаты и курсы повышения квалификации. Такая возможность практически отсутствует, когда пациент приходит на очную консультацию к врачу.

«Мой Доктор» позволяет людям получать услуги всей экосистемы телемедицины непосредственно на своем мобильном телефоне. Мы уже видели, что существует несколько сегментов людей, которым это очень интересно. Самый яркий из них — это молодые мамы, которые очень беспокоятся о своем ребенке, и не всегда знают, как себя вести. И пытаются найти информацию в интернете, где, к сожалению, нет правильного медицинского решения. Мы позволяем соединить их с правильными врачами», — говорит Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом».

По словам Джорджа Хелда, среди людей, для которых приложение станет наиболее актуальным — это пользователи, активно занимающиеся спортом и те, кто много путешествует и постоянно находится за границей. У них есть необходимость постоянно связываться с врачом. Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» считает, что мобильные приложения полностью изменят услуги медицины и сделают их более удобными.