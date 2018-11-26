Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве

194
0 Оставить комментарий

МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве

Москва, 26 ноября. Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с инцидентом в Керченском проливе, где ранее были задержаны устроившие провокацию суда ВМСУ. 

«Был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море РФ в Черном море», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство выразило Нимчинскому возмущение в связи с нападениями радикалов на российские представительства на Украине, последовавшими за провокацией в районе Керченского пролива.

Напомним, накануне радикалы подожгли покрышки у здания консульства РФ во Львове, в понедельник атаке подверглось и дипломатическое представительство РФ в Харькове. 

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, задержанные российскими пограничниками украинские моряки находятся в Керчи, раненым была оказана помощь в отделении травматологии Керченской больницы №1 имени Пирогова. 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.