Сирия новости 27 ноября 07.00: курды стягивают подкрепления к Хаджину; Турция продолжает операцию в Африне

Сирия, 27 ноября. Курды стягивают подкрепления к Хаджину; Турция продолжает операцию в Африне; в Ракке был атакован блокпост SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: понесли потери в Ракке.

«Исламское государство»1: насчитывает свыше двух тысяч боевиков на восточном берегу Евфрата.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовится к боевым действиям против «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с другими группировками в провинции Идлиб.

ВС Турции: продолжает операцию против «криминальных элементов» в Африне.

Провинция Алеппо

Турецкие войска совместно с «Сирийской свободной армией» продолжают операцию по разоружению и вывозу «криминальных» элементов в рядах боевиков вооруженных группировок в кантоне Африн. По информации Telegram-канала @Syrianow10, в городе Азаз были задержаны 25 боевиков «Джебхат аш-Шамия».

Напомним, данная операция началась 17-го ноября в городе Африн и впоследствии распространилась не другие населенные пункты на северо-западе провинции Алеппо. Всего с начала проведения в город Сармада, расположенный в соседней провинции Идлиб было вывезено более тысячи человек. В ходе операции было ликвидировано порядка ста боевиков, которые оказывали вооруженное сопротивление турецким военнослужащим.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ситуация на востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжает оставаться крайне напряженной. После субботней атаки «Исламского государства» в Аль-Бахре «Демократические силы Сирии» стягивают в этот район подкрепления из провинции Ракка. Так, по информации Euphrates Post, к линии соприкосновения севернее города Хаджин было переброшено 150 боевиков SDF. Одновременно с этим, по некоторым данным, численность террористов «Исламского государства» в так называемом Хаджинском кармане может достигать свыше двух тысяч боевиков.

Напомним, в субботу, 24 ноября, ИГИЛ1 удалось развить наступление в северном направлении и временно занять населенный пункт Аль-Бахра. В ходе атаки террористов были убиты тридцать два курдских бойца из состава «Демократических сил Сирии».

Провинция Идлиб

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает накаляться. Telegram-канал @monsser2 сообщает, что в скором времени боевики террористической коалиции «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» могут начать операцию против «умеренных» формирований из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе населенных пунктов Хиш и Хербет-Бабулин. Приготовления террористов к наступательным действиям были замечены местными наблюдателями.

Источник в социальной сети Twitter @RisboLensky сообщает о боестолкновениях между силами «Ахрар аш-Шам» и другими вооруженными формированиями в разных районах провинции Идлиб. Так, например, есть данные о перестрелках боевиков данной группировки с «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Хиш и Рам-Хамдан. Также сообщается о боях «Ахрар аш-Шам» с «Сукур аш-Шам» в окрестностях Джебель эз-Завия.

Провинция Ракка

Турецкие войска продолжают обстреливать позиции «Отрядов народной самообороны» на севере Сирии. Если верить статистике, опубликованной Telgram-каналом @NewsTerkey1, всего в течение ноября ВС Турции открывали огонь через границу порядка двадцати раз, в результате чего 26 курских боевиков были убиты и 25 получили ранения. Последний обстрел был зафиксирован 25 ноября и велся он по месту дислокации курдских вооруженных формирований в районе населенного пункта Тель-Абъяд.

В административном центре провинции Ракка блокпост «Демократических сил Сирии» подвергся нападению группы вооруженных людей. В ходе перестрелки были ликвидированы 6 боевиков SDF, столько же — получили ранения. Об этом пишет Telegram-канал @nors2017.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)