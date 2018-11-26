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Эксперты назвали самый «курящий» город России

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Эксперты назвали самый «курящий» город России

Москва, 26 ноября. Эксперты назвали самые «курящие» города России, первую строчку в рейтинге занял Брянск. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного специалистами агентства Zoom Market.

Во время исследования были опрошены 2,6 тысячи человек из 20 российских городов, передает News.ru. Специалисты интересовались у респондентов в возрасте от 23 до 76 лет, курят ли они или их близкие и имели ли они такую привычку раньше.

По результатам социологического опроса, на первых строках списка расположились Брянск, Москва и Краснодар, пишет «Ридус». Следом за ними идут Волгоград и Иваново. Кроме того, в десятку вошли Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов.

Эксперты назвали самый «курящий» город России

Ранее специалисты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов РФ. По итогам исследования, лучшие показатели зафиксированы в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми.

Автор: Екатерина Кухарева
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