Хабиб Нурмагомедов: Я гражданин России и не хочу слышать об Америке

В ходе пресс-подхода на форуме университета Synergy Global Forum чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался корреспонденту Федерального агентства новостей, что получил заслуженное наказание от отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

Деталей личных отношений с отцом российский боец раскрывать не стал, однако отметил, что на первом месте в семье стоит «уважение и любовь».

Ранее, 10 октября, с Нурмагомедовым встретился президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил спортсмена с победой над ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Поздравляю тебя. Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», — пошутил российский лидер после приветствия.

Напомним, 7 октября Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, использовав против противника удушающий прием. После завершения поединка российский спортсмен покинул октагон и напал на команду ирландского спортсмена, в результате чего у ринга завязалась массовая драка. Впоследствии дагестанский спортсмен извинился за свою несдержанность и добавил: «Отец дома меня порвет».

В беседе с корреспондентом ФАН Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не понравилось в Америке.

«Американцы неискренние, мне там не понравилось, — объявил боец. — Я гражданин России и не хочу слышать об Америке. Нет, мне там не понравилось».

Форум Synergy Global Forum проходит 26 и 27 ноября на площадке СК «Олимпийский». Мероприятие организует Школа бизнеса университета «Синергия». Ключевая аудитория форума — предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы.