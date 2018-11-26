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Экономика

Украинский «Ощадбанк» заявил, что отсудил у России $1,3 млрд за потерю Крыма

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Украинский «Ощадбанк» заявил, что отсудил у России $1,3 млрд за потерю Крыма

Киев, 26 ноября. Украинский «Ощадбанк» заявил о выигрыше в Арбитражном трибунале в Париже иска о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба с России. Решение суда якобы связано с потерей Украиной активов в Крыму.

«Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с РФ в ;пользу «Ощадбанка» 1,3 миллиарда долларов США», — заявили в пресс-службе банка.

В банке подчеркнули, что после получения решения арбитража «Ощадбанк» будет принимать «все возможные действия» для взыскания средств с России. В пресс-службе заявили, что будут активно добиваться решения арбитража в юрисдикциях во в все мире.

Отметим, что слушания состоялась в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в рамках соглашения между Кабинетам министра Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Автор: Денис Коробейников
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