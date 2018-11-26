Аксенов рассказал о наказании для устроивших провокацию украинских моряков

Симферополь, 26 ноября. Украинские военные, задержанные при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, понесут уголовное наказание, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Российские пограничники задержали экипажи трех кораблей ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение госграницы РФ. Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда. В ходе операции ранения получили три моряка ВМСУ.

«На самом деле украинским морякам сейчас ничего не угрожает, кроме уголовной ответственности по нашему законодательству за нарушение государственной границы», — заявил Аксенов в эфире Первого канала.

Аксенов подчеркнул, что украинские военнослужащие понесут ответственность за нарушение границы РФ в соответствии с законодательством. Глава Крыма отметил, что раненые получили своевременную медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

По факту инцидента в Керченском проливе заведено уголовное дело. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокацию «очень опасной» и заявил, что она «требует серьезного разбирательства».

На фоне провокации ВМСУ президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 суток. Теперь решение должна утвердить Верховная рада. Введение военного положения может стать причиной для переноса выборов президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. Это позволит Порошенко сохранить за собой пост на некоторое время. Согласно опросу украинцев, Порошенко занимает третье место в президентской гонке, уступая Тимошенко и Владимиру Зеленскому.