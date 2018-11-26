Сравнимо с тестом на беременность: в Минздраве РФ рассказали о новых подходах к обнаружению рака

Число вновь обнаруженных злокачественных новообразований в России ежегодно увеличивается. Если в 2012 году диагноз «рак» был впервые поставлен 525 931 пациенту, то в 2017 году эта цифра выросла почти на 20% и составила 617 177 случаев. При этом доля заболеваний, выявленных в I—II стадии, пока составляет чуть больше половины: по предварительным данным Минздрава за 8 месяцев 2018 года, почти 44% всех выявленных опухолей обнаружены уже в запущенном виде.

Министерство здравоохранения РФ и его главный внештатный онколог Андрей Каприн рассказали Федеральному агентству новостей о новых подходах к обнаружению рака и о планах по развитию в России системы ранней диагностики злокачественных новообразований, которые позволят повысить долю прошедших успешный курс лечения пациентов. Среди нововведений — экспресс-методы выявления рака по принципу тестов на беременность и исследования, позволяющие врачу сразу же удалить только что обнаруженную опухоль.

Конечно, данные Минздрава о том, что прирост показателя активного выявления злокачественных новообразований за последние пять лет составил 69,0% (!), звучат угрожающе. Однако тот факт, что пугающий диагноз стали ставить чаще, нельзя назвать однозначно плохой тенденцией. Речь здесь идет о более частой диагностике пациентов, инициированной самими медиками в рамках программ диспансеризации и массового скрининга. Люди, которые ничего не подозревали о своем недуге, слышат страшный диагноз раньше, чем почувствовали недомогание, но при этом получают больше шансов на успешное выздоровление. Число «плохих» опухолей, обнаруженных в I—II стадии, с 2012 по 2017 годы выросло на 11,2%, а количество обнаруженных запущенных случаев, напротив, снизилось — на 4,9%.

«В настоящее время действует приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». В России основным принципом проведения диспансеризации является ее двухэтапность», — сообщили ФАН в Минздраве России.

В рамках отечественной программы диспансеризации, все мужчины и женщины начиная с 21-летнего возраста имеют право бесплатно проходить полное медицинское обследование каждые три года. То есть наведываться в поликлинику по месту жительства для полной проверки здоровья можно в возрасте 21, 24, 27 лет и так далее. Врачи проверяют пациентов на наличие целого ряда неинфекционных болезней: сердечно-сосудистых, офтальмологических, онкологических, а также нарушений функционирования легких. Все, что вызовет подозрения по итогам первого этапа, специалисты проверят на втором — углубленном — этапе обследования с дополнительными методами диагностики и консультациями специалистов. При выявлении проблем подключаются специализированные учреждения.

«Повсеместная маммография позволила нам выявлять и вылечивать ранние раки в более чем 95% случаев. Современные эндоскопические технологии исследования желудка и толстой кишки позволяют практически в процессе самого исследованию избавляться от ранних раков. Сейчас в стране повсеместно идет расширение ультразвуковых методов исследования. В онкологии сократилось количество открытых операций при раке почки», — рассказал в интервью ФАН главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», академик РАН, профессор Андрей Каприн.

По словам медика, ультразвуковое исследование позволяет выявлять некоторые опухоли в почках на 3—4 года раньше, чем они заявят о себе сами. В связи с этим число «органосохранных операций», то есть когда почка остается, увеличилось почти на 50%.

Кроме того, специалисты НМИЦ радиологии вместе с немецкими коллегами апробировали новый экспресс-метод диагностики рака кишечника и простаты. По их словам, этот метод сравним по простоте применения с тестом на беременность и обладает при этом высокой точностью. Применение подобных методов ранней диагностики, по утверждению главного внештатного онколога, значительно упростит задачу массового скрининга.





При этом в Минздраве признают, что сегодня, помимо активного внедрения последних достижений науки в медицинскую практику, в вопросах диагностики еще есть над чем работать.

«Учитывая экономические особенности каждого региона, а также кадровый потенциал и материально-техническую оснащенность здравоохранения, имеет место вариабельность методических подходов к выполнению диагностических исследований и контроля качества их проведения. Эти обстоятельства диктуют необходимость стандартизации методик исследования», — признаются в ведомстве.

В планах на будущее в Минздраве РФ отдельной строкой прописано совершенствование специализированной диагностики именно онкологических заболеваний.

«Раннее выявление онкологических заболеваний будет достигаться путем проведения медицинских осмотров, скринингов, направленных на выявление пациентов, входящих в группу высокого риска развития или наличия онкологического заболевания», — рассказали ФАН в министерстве.

Среди других мероприятий в ведомстве назвали повышение онконастороженности врачей и пациентов, а также сокращение сроков диагностики и повышение ее качества через создание на базе многопрофильных больниц центров амбулаторной онкологической помощи. Такие центры будут обладать полным спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

«Все это, а также внедрение новых методов диагностики, позволит увеличить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I—II стадии), до 63,0% (сегодня этот показатель составляет 55,6% — Прим. ФАН)», — заявили в Минздраве.

В министерстве пообещали, что в ближайшее время в России будут внедряться клинические рекомендации и протоколы лечения, будет создана сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, а также разработаны информационные системы учета пациентов.

Все эти изменения запланированы в рамках разрабатываемой сегодня Национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, о необходимости которой в мае этого года заявил президент РФ Владимир Путин. Кстати, этот же документ предполагает, что при подозрении на онкологическое заболевание медики должны будут максимум в течение 14 дней установить диагноз в соответствии с международным кодом.

При этом уже с 1 января 2019 года в системе ОМС начнет работать инновационная патоморфологическая лаборатория из Сколково, где окончательный диагноз онкопациентам будут ставить в течение 72 часов.