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Минздрав Крыма уточнил данные о ранениях украинских военных

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Минздрав Крыма уточнил данные о ранениях украинских военных

Симферополь, 26 ноября. Минздрав Крыма уточнил данные о ранениях украинских военных, пострадавших при задержании после нарушения границы РФ.

Все они получили легкие осколочные ранения, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В пресс-службе также уточнили, что у военных повреждены только мягкие ткани.

«Состояние удовлетворительное, жизни ничего не угрожает. Они амбулаторные пациенты», — подчеркнул собеседник агентства ТАСС.

Кроме того, в министерстве уточнили, что вопрос об их выписке будет приниматься совместно с правоохранительными органами, уточнили в министерстве.

Ранее о состоянии трех военных журналистам рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, их жизни ничего не угрожает, и всем им оказывается вся необходимая помощь.

Автор: Ярослава Замысловатова
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