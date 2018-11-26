Стала известна причина смерти режиссера Бертолуччи

Рим, 26 ноября. Известный итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Об этом сообщил его представитель.

Режиссер скончался в понедельник утром в Риме в возрасте 77 лет. Последние дни он провел в кругу любящей семьи, пишет «Утро.ру». Причиной смерти знаменитого итальянского драматурга стало онкологическое заболевание, передает Sputnik International.

При этом The Guardian пишет, что на протяжении последних 15 лет он был прикован к инвалидному креслу после того, как в 2003 году перенес неудачную операцию на межпозвоночной грыже.

Самыми знаменитыми картинами Бертолуччи, помимо «Последнего танго в Париже», снятого в 1972 году, считаются фильмы «Конформист» (1970 год), а также «Последний император» (1987), за который режиссер получил два «Оскара», пишет Infox.ru.

В беседе с Федеральным агентством новостей насчет трагической вести о смерти классика итальянского и мирового кино, известный российский режиссер, актер и продюсер Владимир Бортко отметил, что в лице Бертолуччи мир потерял величайшего мастера. В то же время обладатель премии «Оскар», советский и российский актер, режиссер и продюсер Владимир Меньшов оценил высокий уровень кинематографа, который подарил миру итальянский режиссер.