Аксенов назвал число задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Симферополь, 26 ноября. Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о задержании российскими военными 24 членов экипажа кораблей ВМС Украины, которые нарушили госграницу РФ в Керченском проливе в воскресенье.

«Раненым оказывается полноценная медицинская помощь в первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, <…> ничего не угрожает», — сказал Аксенов в эфире Первого канала.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

В результате операции ранения получили три украинских моряка, им была оказана своевременная медицинская помощь. В Москве потребовали проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН по вопросу инцидента в Керченском проливе.