Киев, 26 ноября. Украинский офицер Олег Жданов, который некогда работал в оперативном управлении Генштаба ВСУ Украины, признал вину Киева в обострении обстановки в Керченском проливе.

Он заявил, что украинским речным бронекатерам нечего противопоставить Черноморскому флоту России, поэтому вся эта ситуация изначально была одной большой провокации.

«Вы что, не понимали, что простые речные бронекатера против Черноморского флота России? Мы сами спровоцировали этот инцидент. Зачем было туда идти, если мы понимали, что не пробьемся? Где наш флагман «Гетман Сагайдачный?», — отметил Жданов, выступая в эфире украинского телевидения.

Офицер также обратил внимание на то, что в этом марше не участвовало «передовое судно Украины», поскольку у Киева не хватило средств. Однако вместо того, чтобы решать данную проблему, украинские власти решили лишний раз спровоцировать Россию, рискуя жизнями моряков и целостностью своих кораблей.

Напомним, что накануне три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. В понедельник по запросу РФ будет созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН.

Отметим, что Генштаб ВСУ Украины, несмотря на действия украинских военных, заявил об отсутствии планов по наступлению. Замначальника ведомства Родион Тимошенко подчеркнул, что украинские силовики готовятся только к обороне, передает RT.