Стало известно, когда суд в Крыму изберет меру пресечения задержанным украинским морякам

Симферополь, 26 ноября. Вопрос о мере пресечения для моряков задержанных кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) после провокации в Черном море будет рассмотрен в крымском суде, вероятно, 27 ноября.

«Ориентировочно завтра (…) суд рассмотрит меру пресечения по украинским морякам», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в отношении задержанных украинцев проводятся процессуальные действия, их опросили следователи.

Задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей, которые накануне утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.