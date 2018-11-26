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Сирия призвала международное сообщество отреагировать на инцидент в Алеппо

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Сирия призвала международное сообщество отреагировать на инцидент в Алеппо

Москва, 26 ноября. Дамаск призывает международные организации принять меры по расследованию инцидента в Алеппо, а также направить специалистов на место химатаки, осуществленной боевиками. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России. 

Ранее, напомним, с требованием к ОЗХО взять на контроль инцидент в Алеппо выступили в Совете Федерации России. В сирийской провинции в субботу боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 была осуществлена химическая атака. Террористы применили бомбы с хлором, в результате чего ранения получили более 100 человек.

Сирия ранее уже обратилась в ООН с требованием принять меры как в отношении боевиков, так и в отношении стран, чьи действия позволяют врагам Сирии осуществлять подобные атаки. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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