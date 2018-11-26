Международное сообщество обязано отреагировать на химатаку в Алеппо — МИД РФ

Москва, 26 ноября. Химическая атака, осуществленная боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, в сирийском Алеппо не должна быть проигнорирована международным сообществом.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

«Варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной​​​», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД России напомнили, что международное сообщество неоднократно заявляло о категорическом неприятии применения химоружия в САР.

Отметим, в субботу боевики осуществили химатаку в провинции Алеппо, в результате обстрела пострадали более 100 человек. В Совфеде РФ, комментируя произошедшее, подчеркнули, что на место происшествия должны быть направлены специалисты ОЗХО.

1 Организация запрещена на территории РФ.