Международное сообщество обязано отреагировать на химатаку в Алеппо — МИД РФ

Сирия: МИД РФ призвал международное сообщество отреагировать на химатаку в Алеппо
Москва, 26 ноября. Химическая атака, осуществленная боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, в сирийском Алеппо не должна быть проигнорирована международным сообществом.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ.
«Варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД России напомнили, что международное сообщество неоднократно заявляло о категорическом неприятии применения химоружия в САР.
Отметим, в субботу боевики осуществили химатаку в провинции Алеппо, в результате обстрела пострадали более 100 человек. В Совфеде РФ, комментируя произошедшее, подчеркнули, что на место происшествия должны быть направлены специалисты ОЗХО.
1 Организация запрещена на территории РФ.