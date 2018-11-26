Радикалы в центре Киева требуют от властей разорвать отношения с Россией

Киев, 26 ноября. Украинские радикалы требуют от правительства разорвать дипломатические отношения с Россией после инцидента в Керченском проливе. Они собрались на площади Независимости в центре Киева.

Митингующие планируют отправиться к зданию Верховной рады, где пройдет внеочередное заседание по рассмотрению вопроса о введении военного положения в стране. Радикалы заявляют, что поддерживают такое решение властей.

Всего в акции принимают участие около 500 человек. Они требуют «арестовать российских агентов влияния» на Украине, а также национализировать все имущество России на территории Украины.

Напомним, что три военных корабля ВМСУ нарушили государственную границу России при проходе из Черного в Азовское море 25 ноября. Они не подчинились требованиям российских пограничников, которые были вынуждены применить оружие. Трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им была оказана своевременная помощь. Корабли ВСМУ были задержаны. По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

После инцидента Петр Порошенко заявил, что на территории Украины необходимо ввести военное положение сроком до 60 дней, указ был внесен в Верховную раду 26 ноября.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Украины являются провокацией. Он подчеркнул, что Киев нарушил ключевые положения международного права. Отметим, что после задержания украинских судов на Украине прошли акции протеста.