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Путин освободил от должности посла РФ в Ливии Молоткова

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Путин освободил от должности посла РФ в Ливии Молоткова

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. Указ российского лидера опубликован на официальном правовом портале.

«Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии», — говорится в указе.

Молотков был назначен на должность официального представителя РФ в Ливии в 2012 году. Кто будет назначен на должность посла РФ в этой стране, пока не сообщается. Напомним, в конце октября Владимир Путин назначил нового посла РФ в Сирии. 

Автор: Федор Веснин
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