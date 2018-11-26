Путин освободил от должности посла РФ в Ливии Молоткова

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова. Указ российского лидера опубликован на официальном правовом портале.

«Освободить Молоткова Ивана Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ливии», — говорится в указе.

Молотков был назначен на должность официального представителя РФ в Ливии в 2012 году. Кто будет назначен на должность посла РФ в этой стране, пока не сообщается. Напомним, в конце октября Владимир Путин назначил нового посла РФ в Сирии.