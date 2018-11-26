Опрос показал, что жители ЕС опасаются вмешательства в выборы в Европарламент

Брюссель, 26 ноября. Граждане стран-участниц Евросоюза выразили обеспокоенность возможным вмешательством в выборы в Европарламент, которые пройдут в следующем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, проведенного Еврокомиссией.

Согласно данным опроса, 61% граждан считают, что избирательный процесс подвержен кибератакам. При этом у 59% населения ЕС представители третьих стран и криминальные группировки вызывают наибольшие опасения.

Кроме того, 67% граждан выразили обеспокоенность тем, что загруженные в Сеть личные данные пользователей могут быть использованы для манипулирования их мнением. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Большинство опрошенных призвали бороться с возможным вмешательством повышением прозрачности работы социальных сетей, а также предоставлением всем политическим силам одинаковых возможностей и объявлением режима тишины и в онлайн-пространстве.