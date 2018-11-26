Посол Мадагаскара получил копии верительных грамот в МИД РФ

Москва, 26 ноября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в понедельник принял посла республики Мадагаскар Инга Ваха Зафилахи, чтобы вручить ему копии верительных грамот.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-малагасийского многопланового сотрудничества с упором на дальнейшее наращивание конструктивного взаимодействия в международных и африканских делах», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что в октябре министр иностранных дел Мадагаскара Элуа Дуву заявил о намерении страны укрепить сотрудничество с Россией. По его словам, Москва вносит неоценимый вклад в развитие Африки, поскольку делится своими наработками в самых разных сферах. Что касается Мадагаскара, то с ним Россия сотрудничает в области здравоохранения и науки.

7 ноября на Мадагаскаре прошли выборы главы республики. На должность претендовали три бывших президента страны: Андри Раджоэлина, Марк Равалуманана и Эри Радзаунаримампианина. По последним данным, первые двое набрали 39.63% и 35.42% голосов избирателей соответственно. В декабре состоится второй тур выборов президента Мадагаскара.