Указ Порошенко о военном положении допускает отмену выборов на Украине

Киев, 26 ноября. Внесенный на рассмотрение в Верховную раду указ президента Украины Петра Порошенко допускает приостановку действия статьи конституции о правах граждан избирать и быть избранными.

На сайте Верховной рады опубликован указ Порошенко о введении военного положения на Украине. В ближайшее время его должны рассмотреть в нижней палате парламента.

«В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины», — говорится в тексте обнародованного документа.

Таким образом, под приостановку попадает статья об избирательном процессе в стране. Она наделяет граждан Украины правом «участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Напомним, в 2019 году на Украине должны состояться выборы президента. По мнению экспертов, Порошенко решил осуществить провокацию кораблей ВМСУ против России в Черном море, чтобы использовать ее как повод для введения военного положения и отмены выборов на Украине. Шансы действующего президента Украины на переизбрание были очень низкими, следовало из результатов ранее проведенных соцопросов.