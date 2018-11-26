Сирия получила от РФ в 2017 году почти 20 миллионов долларов гумпомощи

Москва, 26 ноября. Основная доля оказанной Россией в прошлом году гуманитарной помощи пришлась на Сирию и составила почти 20 миллионов долларов. Об этом свидетельствует мониторинг экономической ситуации в РФ РАНХиГС и Института Гайдара за ноябрь.

По данным заведующего лабораторией исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, Сирийская Арабская Республика (САР) стала важнейшим получателем гуманитарной помощи от России в 2017 году.

«Доля оказанной ей помощи достигла 84% всего объема российской гуманитарной помощи, что в стоимостном выражении составляет 19,6 миллиона долларов», — отметил он.

При этом, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в целом в прошлом году Россия направила в качестве гуманитарной помощи товары на сумму 23,3 миллиона долларов. Это в 2,2 раза больше, чем в 2016 году, отмечается в документе.

«Предоставление гуманитарной помощи остается ключевым каналом российского содействия международному развитию», — говорится в мониторинге.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий.

Ранее стало известно, что в сирийском государстве начался обмен задержанными, пленными и телами погибших в рамках астанинского процесса.

1 Организация запрещена на территории РФ.