На Украине ввели военное положение

Киев, 26 ноября. Верховная рада утвердила указ о военном положении на Украине. Оно будет действовать в стране с 26 ноября по 25 декабря 2019 года.

Решение о введении особого режима ранее принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после указ об этом подписал президент Петр Порошенко. Оно будет действовать во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.

Поводом для этого послужило задержание украинских военных кораблей, устроивших преднамеренную провокацию 25 ноября. В воскресенье они нарушили границу России в Черном море.

По данным ФСБ, после нарушения границы корабли продолжили движение в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры и игнорируя требования российских властей. Все три корабли были задержаны. Три украинских моряка были ранены, сейчас они находятся в больнице в Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что жизни военных ничего не угрожает, им оказывается вся необходимая помощь.

На Украине уже предположили, что военное положение Порошенко потребовалось, чтобы отменить президентские выборы в марте 2019 года. В частности, такое мнение высказал гендиректор канала «1+1» Александр Ткаченко. Его поддержал и главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва. Политолог Михаил Погребинский уверен, что выборы 31 марта на Украине не состоятся с вероятностью 99%.

Кроме того, как пишет Infox, глава Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко предупредил, что военное положение на Украине грозит обвалом гривны.

Провокацию Киева в понедельник прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал ее очень опасной, отметив, что инцидент будет вынесен на обсуждение Совета безопасности ООН.

Ранее, как сообщала газета «Известия», заместитель начальника Генштаба ВС страны Родион Тимошенко заявил, что Украина не планирует вести наступательные действия после инцидента с кораблями в Керченском проливе,