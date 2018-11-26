Сирия: Москва надеется на скорейшее начало работы специалистов ОЗХО под Алеппо

Гаага, 26 ноября. Россия рассчитывает на скорейшую работу в Алеппо специалистов Миссии по установлению фактов применения химического оружия на месте предполагаемой химической атаки. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин

По его словам, Россия поддерживает шаги, которая приняла сирийская сторона после инцидента. К ним относится обращение в техсекретариат ОЗХО для безотлагательного расследования, подчеркнул Шульгин.