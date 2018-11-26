Охрану российского генконсульства во Львове усилили из-за провокаций

Киев, 26 ноября. Охрана генерального консульства России была усилена по решению властей Львовской государственной областной администрации (ОГА) из-за провокаций со стороны украинских радикалов. Об этом сообщила спикер ОГА Ольга Матейчук.

«Усилена охрана консульства РФ — просьба к общественности протесты проводить в рамках действующего законодательства», — написала она в Facebook.

Как сообщал ранее украинский телеканал «24», группа радикалов подожгла автомобильные покрышки у генерального консульства России во Львове. Участниками митинга у российского дипломатического ведомства стали представители сразу нескольких националистических группировок. Подобный митинг прошел накануне и в Киеве, где радикалы забросали территории посольства РФ дымовыми шашками, однако поджечь шины им помешали полицейские.

Акции протеста связаны с задержанием украинских судов в Керченском проливе, которые накануне утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.