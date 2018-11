«С Россией все иначе»: The National Interest объясняет, почему санкции США против Ирана выгодны Москве

Главная особенность новой санкционной политики США в отношении Ирана — это ее односторонний характер. На этот раз Вашингтон действует без широкой международной поддержки, которая когда-то заставила Исламскую Республику сесть за стол переговоров по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана).

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Санкции США против Ирана будут выгодны для России» (Oil Sanctions on Iran Will Benefit Russia. Here’s How), опубликованной 25 ноября изданием The National Interest. Автор — Николай Пахомов.

Существует множество факторов, которые ставят под угрозу успех новых американских санкций. Среди них — позиция России, которой выгодны эти санкций и которая имеет все средства и стимулы, чтобы минимизировать давление США на Иран.

Как ранее отмечали эксперты, новые меры против Ирана выгодны России в двух отношениях. С одной стороны, Россия может и хочет стать заменой Ирану на рынке нефти. И выгода здесь не только экономическая. Основные импортеры иранской нефти — Китай, Италия, Франция, Турция и в меньшей степени Южная Корея — также важны для российской внешней политики. Если эти страны будут покупать больше нефти у России, а не у Ирана, и это, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию их отношений с Москвой по более широкому кругу вопросов.

С другой стороны, торговля с Россией может стать для Ирана одним из наиболее эффективных способов ослабить давление санкций. Иран сможет получать необходимые товары и, возможно, инвестиции из России в обмен на нефть, которую Москва будет закупать у Тегерана, чтобы освободить дополнительные объемы нефти на экспорт. Значение этого сотрудничества выходит за рамки российско-иранских отношений и даже конфликта между Исламской Республикой и другими международными субъектами. Это партнерство укрепляет идеологическую основу российской политики в рамках геополитического противостояния с США, показывая, что Россия может помочь другим странам, вовлеченным в конфликт с Вашингтоном.

Когда официальные лица в Вашингтоне вводили санкции, они рассчитывали, что другие государства должны будут сделать выбор между США и Ираном. Теоретически решение здесь простое: какими бы ни были возможные выгоды от сотрудничества с Ираном, они не могут заменить американский рынок, инвестиции, услуги и партнерские отношения с американскими компаниями.

Большинство стран сделают все, чтобы избежать конфронтации с Соединенными Штатами. Даже если они не поддерживают решение администрации президента США Дональда Трампа выйти из СВПД и не одобряют односторонних действий Вашингтона, у них недостаточно стимулов для эскалации конфликта с США из-за Ирана. Ярким примером этого являются Франция, Германия и другие европейские страны: после более шести месяцев разговоров о возможных способах продолжения экономического сотрудничества с Ираном никакого результата не последовало.

С Россией все иначе. Все санкции, которые США могли бы наложить на Россию, не причинив значительного ущерба мировой экономике, уже введены. При этом двустороннее экономическое сотрудничество между США и Россией сейчас слишком ограничено, чтобы Москва боялась его потерять. Поэтому США, по сути, подталкивают Иран к более тесным экономическим связям с Россией.

Усиленное экономическое партнерство между Тегераном и Москвой позволит внедрять и тестировать различные методы противодействия экономическому давлению США. Другие страны будут внимательно следить за развитием событий, ведь некоторые из них тоже испытывают на себе давление Соединенных Штатов.

Чтобы избежать наихудшего сценария конфронтации, администрация Трампа предоставила крупнейшим покупателям иранской нефти освобождение от санкций, и Вашингтону рано или поздно придется решать, что делать дальше. Если освобождение будет продлено, то весь смысл экономического давления на Иран и препятствования экспорту иранской нефти будет утерян.

Кроме того, Соединенные Штаты будут вынуждены решать новые стратегические дилеммы. Например, следует ли использовать вопрос освобождения от санкций в качестве рычага воздействия в отношениях с Китаем. Если в какой-то момент срок действия освобождения для Китая истечет, смогут ли США полностью заблокировать иранский экспорт в Китай?

В любом случае, если Китай, не говоря уже о других странах, присоединится к российско-иранским усилиям, то мы станем свидетелями серьезной попытки построить международную систему коллективной обороны от санкций США. Эта система может и не обернуться успехом, но неизбежно повлияет на современные международные отношения.

Тот факт, что Россия в одиночку способна снизить эффективность американских санкций против Ирана, свидетельствует о том, что игнорировать самую большую страну на Земле очень трудно, независимо от того, что думают о Москве в Вашингтоне.

Для Вашингтона дополнительная конфронтация с Москвой — теперь уже по иранским санкциям — не кажется неизбежной. Однако для предотвращения такой конфронтации Соединенным Штатам нужно вести переговоры и договариваться с Россией. Учитывая опыт последних лет, такой сценарий выглядит маловероятным.