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Курс доллара на Мосбирже резко вырос на фоне инцидента в Керченском проливе

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Курс доллара на Мосбирже резко вырос на фоне инцидента в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже в понедельник вырос на 30 копеек по сравнению с закрытием в пятницу и составил 66,49 рубля. К 17.00 доллар торговался на отметке 67,29 рубля.

Евро на открытии торгов на Мосбирже стоил 75,54 рубля, а к 17.00 стоимость европейской валюты составила 76,52 рубля. Во вторник официальный курс доллара составит 66,5 рубля, а евро – 75,56 рубля.

Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова рассказала «Свободной прессе», что иностранная валюта демонстрирует рост на фоне падение нефтяных котировок и роста геополитической напряженности в Керченском проливе из-за нарушения кораблями ВМСУ госграницы РФ.

Прохорова отметила, что в дальнейшем ожидается укрепление доллара на отметке в 67 рублей. Евро может укрепиться в диапазоне от 76,11 рубля до 77,15 рубля.

Автор: Софья Куликова
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