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«Лидеры России» рассказали, почему обязаны своими достижениями «Артеку»

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«Лидеры России» рассказали, почему обязаны своими достижениями «Артеку»

Ялта, 26 ноября. Делегация участников всероссийского конкурса «Лидеры России» посетила знаменитый лагерь «Артек». Многие из них оказались артековцами в прошлом.

В состав делегации вошли 54 участника. Как оказалось, многие из них приехали в лагерь не в первый раз, в частности, Максим Ушатов и Алена Гейдт.

Гейдт отметила, что в «Артек» попадают дети, которые «будут менять жизнь нашей страны к лучшему». По ее словам, в лагере приучают к самоуважению и уважению к другому, и эта привычка останется на всю жизнь.

«Можно сказать, что «Артек» формировал и формирует лидеров России», — констатировала она.

«Лидеры России» рассказали, почему обязаны своими достижениями «Артеку»

В «Артеке» участники «Лидеров России» пообщались с детьми и вожатыми, приняли участие в празднике сбора оливок, а также встретились с директором лагеря Алексеем Каспржаком.

«Мы хотим, чтобы «Артек» стал общественным проектом, повлиявшим на новое поколение – поэтому мы стараемся строиться как можно быстрее, чтобы как можно большее число детей прошло через наш центр и получило «прививку» нового образования», — объяснил он гостям и рассказал, чего удалось добиться лагерю за последние пять лет.

Автор: Катерина Иванова
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