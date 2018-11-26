«Лидеры России» рассказали, почему обязаны своими достижениями «Артеку»
Ялта, 26 ноября. Делегация участников всероссийского конкурса «Лидеры России» посетила знаменитый лагерь «Артек». Многие из них оказались артековцами в прошлом.
В состав делегации вошли 54 участника. Как оказалось, многие из них приехали в лагерь не в первый раз, в частности, Максим Ушатов и Алена Гейдт.
Гейдт отметила, что в «Артек» попадают дети, которые «будут менять жизнь нашей страны к лучшему». По ее словам, в лагере приучают к самоуважению и уважению к другому, и эта привычка останется на всю жизнь.
«Можно сказать, что «Артек» формировал и формирует лидеров России», — констатировала она.
В «Артеке» участники «Лидеров России» пообщались с детьми и вожатыми, приняли участие в празднике сбора оливок, а также встретились с директором лагеря Алексеем Каспржаком.
«Мы хотим, чтобы «Артек» стал общественным проектом, повлиявшим на новое поколение – поэтому мы стараемся строиться как можно быстрее, чтобы как можно большее число детей прошло через наш центр и получило «прививку» нового образования», — объяснил он гостям и рассказал, чего удалось добиться лагерю за последние пять лет.