Профильный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о введении военного положения

Киев, 26 ноября. Законопроект о введении на Украине военного положения поддержали члены профильного комитета Верховной рады по вопросам безопасности и обороны.

За решение, которым одобряется соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко, единогласно проголосовали члены комитета. Теперь законопроекту предстоит рассмотрение в Верховной раде. Сообщалось, что оно пройдет в 16.00 (17.00 по Москве) в закрытом режиме.

Ранее Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности (СНБО) страны ввести военное положение в стране. Документ опубликован на официальном сайте администрации украинского президента. Согласно тексту указа, военное положение на Украине вводится до 25 января 2019 года.

С соответствующим предложением Порошенко выступил после провокации, которые устроили три украинских военных корабля накануне. Суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Помимо рассмотрения в Раде вопроса о введении военного положения, в этот день пройдет по просьбе Киева экстренное заседание комиссии НАТО — Украина в связи с ситуацией в Азовском море.