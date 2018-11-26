«Единственный шанс остаться в кресле президента»: в Киеве объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение

Киев, 26 ноября. Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о вводе военного положения в стране до 25 января 2019 года. Украинские эксперты объяснили, для чего Порошенко пошел на такой шаг.

По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, военное положение на Украине нужно Порошенко, «чтобы продлить свою власть».

«С помощью военного положения Порошенко хочет перенести президентские выборы на лето. Это позволит подзабыть народу космические счета за отопление и максимально снизить явку избирателей из-за летних отпусков, что необходимо для фальсификаций», — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

С ним согласился социолог Вадим Горковец. По его мнению, украинский президент сможет постоянно продлевать военное положение, так как «народ привыкнет».

Многие украинские пользователи в Сети высказали мнение, что нельзя позволять такие действия киевской власти, иначе в стране больше никогда не будет выборов.

«Если это схаваем, выборов больше не будет и Украины», — написал один из пользователей.

«Церковь и военное положение – единственный шанс остаться в кресле президента», — написал другой комментатор в Сети.

Некоторые пользователи обвинили Порошенко в наглости.

«Порошенко надо отдать должное, еще ни один президент не шел на такие наглые шаги», — прокомментировал один из пользователей ввод военного положения в стране.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу России. Российским пограничникам пришлось применять оружие, чтобы остановить военные корабли ВМСУ. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия Киева провокацией. Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание в понедельник, 26 ноября.